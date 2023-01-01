WebCatalog
Chrome Remote Deskto‪p

Chrome Remote Deskto‪p

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: google.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chrome Remote Deskto‪p» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Chrome Remote Desktop — це програмне забезпечення для віддаленого робочого столу, розроблене Google, яке дозволяє користувачеві дистанційно керувати іншим комп’ютером за допомогою власного протоколу, розробленого Google, який неофіційно називається «Chromoting». Він передає події клавіатури та миші з одного комп’ютера на інший, ретранслюючи оновлення графічного екрана в іншому напрямку через мережу. Таким чином, ця функція складається з серверного компонента для головного комп’ютера та клієнтського компонента на комп’ютері, який отримує доступ до віддаленого комп’ютера.

Вебсайт: google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chrome Remote Deskto‪p». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

RealVNC

RealVNC

realvnc.com

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Touch Pianist

Touch Pianist

touchpianist.com

memoQ

memoQ

memoq.com

Remote OK

Remote OK

remoteok.com

Samsung Remote Test Lab

Samsung Remote Test Lab

developer.samsung.com

npm

npm

npmjs.com

Jump Desktop

Jump Desktop

jumpdesktop.com

RustDesk Web

RustDesk Web

rustdesk.com

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

cloudLibrary

cloudLibrary

yourcloudlibrary.com

Vento

Vento

vento.so

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності