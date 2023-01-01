Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chrome Remote Deskto‪p» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Chrome Remote Desktop — це програмне забезпечення для віддаленого робочого столу, розроблене Google, яке дозволяє користувачеві дистанційно керувати іншим комп’ютером за допомогою власного протоколу, розробленого Google, який неофіційно називається «Chromoting». Він передає події клавіатури та миші з одного комп’ютера на інший, ретранслюючи оновлення графічного екрана в іншому напрямку через мережу. Таким чином, ця функція складається з серверного компонента для головного комп’ютера та клієнтського компонента на комп’ютері, який отримує доступ до віддаленого комп’ютера.

Вебсайт: google.com

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