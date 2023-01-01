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Splashtop

Splashtop

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Вебсайт: splashtop.com

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Splashtop — це сімейство програмного забезпечення для віддаленого робочого стола та програмного забезпечення для віддаленої підтримки, розроблене компанією Splashtop Inc. Splashtop дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ або віддалено підтримувати комп’ютери з настільних і мобільних пристроїв. Splashtop забезпечує віддалений доступ до комп’ютера для компаній, ІТ-підтримки та довідкових служб, MSP та навчальних закладів.

Вебсайт: splashtop.com

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