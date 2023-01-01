Lenovo Group Limited, часто скорочено до Lenovo (/ləˈnoʊvoʊ/ lə-NOH-voh, китайська: 联想; піньїнь: Liánxiǎng), є китайською багатонаціональною технологічною компанією, що спеціалізується на розробці, виробництві та маркетингу побутової електроніки, персональних комп’ютерів, програмного забезпечення, бізнесу рішення та супутні послуги. Продукти, які виробляє компанія, включають настільні комп’ютери, ноутбуки, планшетні комп’ютери, смартфони, робочі станції, сервери, суперкомп’ютери, пристрої зберігання даних, програмне забезпечення для управління ІТ та розумні телевізори. Його найвідоміші бренди включають бізнес-лінійку портативних комп’ютерів ThinkPad (придбану у IBM), споживчі лінії портативних комп’ютерів IdeaPad, Yoga та Legion, а також лінійки настільних комп’ютерів IdeaCentre та ThinkCentre. Станом на 2021 рік Lenovo є найбільшим у світі постачальником персональних комп’ютерів за обсягом продажів.

Вебсайт: lenovo.com

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