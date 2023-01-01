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RealVNC

RealVNC

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Вебсайт: realvnc.com

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RealVNC – це компанія, яка надає програмне забезпечення для віддаленого доступу. Програмне забезпечення складається з серверної (VNC Server) і клієнтської (VNC Viewer) програми для протоколу віртуальної мережі (VNC) для віддаленого керування екраном іншого комп’ютера.

Вебсайт: realvnc.com

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