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CDNetworks

CDNetworks

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Вебсайт: cdnetworks.com

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CDNetworks, заснована в 2000 році, є мережею доставки контенту (CDN), яка надає технологію, мережеву інфраструктуру та клієнтські послуги для доставки Інтернет-контенту та програм. Компанія позиціонує себе як багатонаціональний постачальник послуг доставки контенту, приділяючи особливу увагу ринкам Інтернету, що розвиваються, включаючи Південну Америку, Індію та Китай. Мережа доставки контенту компанії складається з 1500 точок присутності (PoP) на п’яти континентах. Послуги включають CDN, прискорення відео, захист від DDoS, хмарне сховище, брокер безпеки доступу до хмари (CASB), брандмауер веб-додатків (WAF) і керований DNS із балансуванням навантаження в хмарі. Основні відмінності включають велику кількість глобальних точок доступу, хорошу мережеву присутність у Китаї та Росії та відомих клієнтів, таких як Forbes, Samsung і Hyundai. CDNetworks має офіси в США, Південній Кореї, Китаї, Японії, Великобританії та Сінгапурі. У 2018 році компанія CDNetworks змінила колір свого логотипу з синьо-зеленого на різнокольоровий, додавши слоган «Прискорюй, захищай, контролюй». Наприкінці 2018 року штаб-квартиру було перенесено з Гонконгу до Сінгапуру.

Вебсайт: cdnetworks.com

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