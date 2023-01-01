Cloudflare, Inc. — це американська компанія з веб-інфраструктури та безпеки веб-сайтів, яка надає послуги мережі доставки контенту, пом’якшення DDoS, Інтернет-безпеку та послуги розподіленого сервера доменних імен. Служби Cloudflare знаходяться між відвідувачем веб-сайту та хостинг-провайдером користувача Cloudflare, діючи як зворотний проксі-сервер для веб-сайтів. Штаб-квартира Cloudflare знаходиться в Сан-Франциско. Cloudflare зіткнувся з кількома суперечками через своє небажання контролювати вміст, що розповсюджується через її мережу, — позиція, яку вона відстоювала на основі принципу свободи слова. Cloudflare заявив, що «продовжуватиме дотримуватись закону» та «обслуговуватиме всіх клієнтів», далі пояснюючи, що «наша справжня роль не полягає в ролі інтернет-цензора». Ці суперечки стосуються політики нейтральності контенту Cloudflare і подальшого використання її послуг численними суперечливими веб-сайтами, включаючи The Daily Stormer і 8chan, іміджборд, який пов’язують із численними масовими розстрілами в Сполучених Штатах і стріляниною в мечеті Крайстчерча в Новій Зеландії. Під тиском громадськості Cloudflare припинив надання послуг The Daily Stormer у 2017 році та 8chan після стрілянини в Ель-Пасо в 2019 році.

Вебсайт: cloudflare.com

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