WebCatalog
BelugaCDN

BelugaCDN

belugacdn.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Дешевий CDN з найкращими ціновими планами. Легко налаштувати. Почати. BelugaCDN пропонує високопродуктивну мережу доставки вмісту IPV6 (CDN) із оплатою за використання. Збільште швидкість у 10 разів.

Вебсайт: belugacdn.com

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