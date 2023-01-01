RustDesk Web

Інфраструктура віртуального/віддаленого робочого столу з відкритим кодом для всіх! Програмне забезпечення для віддаленого робочого столу, альтернатива TeamViewer з відкритим вихідним кодом, працює з коробки, не вимагає налаштування. Ви маєте повний контроль над своїми даними, не турбуючись про безпеку. Ви можете використовувати наш загальнодоступний сервер рандеву/ретрансляції, або самостійне розміщення, або створити власний сервер.

Вебсайт: rustdesk.com

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