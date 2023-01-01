Ваша власна вікі за лічені секунди: отримайте власну потужну, розширювану особисту вікі за лічені секунди без необхідності встановлення. Зробіть його приватним або загальнодоступним. На основі TiddlyWiki: Tiddlyhost працює на основі TiddlyWiki, революційної вікі JavaScript з відкритим кодом, створеної Джеремі Растоном. Від творця Tiddlyspot: Tiddlyhost є безпечним, сучасним і надійним наступником Tiddlyspot, а його код є відкритим.

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