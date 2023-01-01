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Tiddlyhost

Tiddlyhost

tiddlyhost.com

Користуватися вебзастосунком

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Ваша власна вікі за лічені секунди: отримайте власну потужну, розширювану особисту вікі за лічені секунди без необхідності встановлення. Зробіть його приватним або загальнодоступним. На основі TiddlyWiki: Tiddlyhost працює на основі TiddlyWiki, революційної вікі JavaScript з відкритим кодом, створеної Джеремі Растоном. Від творця Tiddlyspot: Tiddlyhost є безпечним, сучасним і надійним наступником Tiddlyspot, а його код є відкритим.

Вебсайт: tiddlyhost.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tiddlyhost». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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