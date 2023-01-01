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Standard Notes

Standard Notes

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Вебсайт: standardnotes.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Standard Notes» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Standard Notes — це програма для приватних нотаток, яка відрізняється неперевершеною простотою, наскрізним шифруванням, потужними розширеннями та програмами з відкритим кодом.

Вебсайт: standardnotes.org

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