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Mattermost

Mattermost

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Вебсайт: mattermost.com

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Mattermost — це онлайн-сервіс онлайн-чату з відкритим вихідним кодом із можливістю самостійного розміщення та обміну файлами, пошуку та інтеграції. Він розроблений як внутрішній чат для організацій і компаній і здебільшого продається як альтернатива Slack і Microsoft Teams з відкритим кодом.

Вебсайт: mattermost.com

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