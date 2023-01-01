WebCatalog
Cocoom

Cocoom

cocoom.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cocoom» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваша внутрішня комунікація інтегрована в Teams. Cocoom — це внутрішній інструмент для обміну інформацією, який допомагає командам краще співпрацювати.

Вебсайт: cocoom.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cocoom». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Missive

Missive

missiveapp.com

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

Cosmos Video

Cosmos Video

cosmos.video

Spot

Spot

spotvirtual.com

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Socratic

Socratic

socraticworks.com

Graphy

Graphy

graphyapp.com

Enlist

Enlist

enlist.io

Speakap

Speakap

speakap.com

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності