Ваша внутрішня комунікація інтегрована в Teams. Cocoom — це внутрішній інструмент для обміну інформацією, який допомагає командам краще співпрацювати.

Вебсайт: cocoom.com

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