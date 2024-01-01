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Cosmos Video

Cosmos Video

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Вебсайт: cosmos.video

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Миттєво співпрацюйте зі своєю віддаленою командою Приміщення для командних зустрічей, призначені для віддалених команд, щоб вони могли миттєво співпрацювати, не заважаючи. Попрощайтеся з очікуванням відповідей, плануванням дзвінків або обміном посиланнями на зустрічі.

Вебсайт: cosmos.video

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cosmos Video». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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