Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cosmos Video» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Миттєво співпрацюйте зі своєю віддаленою командою Приміщення для командних зустрічей, призначені для віддалених команд, щоб вони могли миттєво співпрацювати, не заважаючи. Попрощайтеся з очікуванням відповідей, плануванням дзвінків або обміном посиланнями на зустрічі.

Вебсайт: cosmos.video

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