Альтернативи - Cosmos Video
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за передплатою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Micr...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (раніше відомий як Hangouts Meet) — це сервіс відеозв’язку, розроблений Google. Це один із двох додатків, які є заміною Google Hangouts, а інший — Google Chat. Google планувала припинити використання Google Hangouts у жовтні 2019 року.
Skype
skype.com
Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передават...
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимізуйте спілкування в команді, щоб просувати роботу вперед. Zoho Cliq спрощує спілкування вашої команди за допомогою організованих розмов, інформації, яку легко знайти, і підключення до інструментів, які вам подобаються.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.
Whereby
whereby.com
Прості відеозустрічі без входу та завантажень. Відеоконференції з показом екрана, записом і багато іншого.
Element
element.io
Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Zoho Meeting
zoho.com
Програмне забезпечення для веб-конференцій для онлайн-зустрічей і вебінарів. Zoho Meeting — це безпечна платформа для онлайн-конференцій і вебінарів. У міру того, як у світі розвивається віддалена робота, безпека та конфіденційність онлайн-додатків, особливо програмного забезпечення для веб-конфере...
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Gather
gather.town
Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com забезпечує HD-аудіоконференції, спільний доступ до екрана та відеоконференції з до 1000 учасників. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime дозволяє користувачам зустрічатися та спілкуватися в Інтернеті, а Amazon Chime SDK дозволяє розробникам додавати аудіо та відео співпрацю до своїх програм.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
crowdcast
crowdcast.io
Де збирається світ — охоплюйте, залучайте та розвивайте свою спільноту за допомогою онлайн-подій.
GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Ring4
ring4.com
Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.
JioMeet
jio.com
Додаток для відеоконференцій – JioMeet – це найкращий і безкоштовний додаток для командної співпраці та відеодзвінків, який пропонує такі функції, як підтримка WebRTC тощо. Завантажити зараз!
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
8x8 Work
8x8.com
З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.
Moxo
moxo.com
Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
Dolby.io
dolby.io
Аудіо та відео високої якості. Приєднуйтеся до багатьох розробників, компаній і творців, які звертаються до API Dolby.io для створення високоякісних комунікаційних, потокових і медіа-рішень, які змінюють досвід клієнтів, забезпечують ефективні робочі процеси та радують користувачів.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
oVice
ovice.com
Спілкуйтеся та взаємодійте більше з вашою віддаленою командою Віртуальне робоче місце, яке забезпечує синхронізацію з будь-ким і будь-де