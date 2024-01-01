TelebuJoin — це онлайн-платформа для хмарних зустрічей, яка допомагає вам спілкуватися, обговорювати та будувати стосунки з будь-якого місця та на ходу. Функція «Приєднатися» пропонує вам можливість проводити відеоконференції, проводити вебінари та транслювати події. Особливості відеоконференцій. Натисніть, щоб приєднатися. Ні для організатора, ні для учасників не потрібні завантаження. Просто натисніть посилання, щоб приєднатися. Інтерактивні вебінари Спілкуйтеся з великою аудиторією за допомогою вебінарів і взаємодійте з учасниками Screen Share Спільна робота над новими ідеями за допомогою простих параметрів спільного використання екрана Командний чат Миттєво спілкуйтеся зі своїми командами. Увімкніть спільний доступ до файлів і архівування мобільних реагуючих учасників виклику, перебуваючи в дорозі. Розширені засоби керування дзвінками. Записуйте дзвінки, блокуйте кімнати, вимикайте звук учасників, завантажуйте стенограми чату та інші функції для вебінарів. Натисніть, щоб приєднатися. Завантаження для організатора чи учасників не потрібні. Просто натисніть посилання, щоб приєднатися. Спільний доступ до екрана Співпрацюйте над новими ідеями за допомогою простих параметрів спільного доступу до екрана Командний чат Миттєво спілкуйтеся зі своїми командами. Увімкніть спільний доступ до файлів і архівування мобільних реагуючих учасників виклику, перебуваючи в дорозі. Розширені засоби керування дзвінками Записуйте дзвінки, блокуйте кімнати, вимикайте звук учасників, завантажуйте стенограми чату та інше Підняття рук Взаємодія з учасниками вебінару за допомогою функції підняття рук

Вебсайт: join.telebu.com

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