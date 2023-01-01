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Missive

Missive

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Вебсайт: missiveapp.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Електронна пошта, груповий чат і завдання для продуктивних команд. Одна програма для всіх внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Управління роботою в найкращому вигляді. Спробуйте безкоштовно!

Вебсайт: missiveapp.com

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