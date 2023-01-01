У 9TEAMS ми допомагаємо командам ERP залишатися на вершині впровадження. Наше «сучасне хмарне рішення»​ дозволяє великим і змішаним командам організовувати роботу та залучати всіх зацікавлених сторін. Ця високомасштабована платформа робить узгодження та подальші дії легкими. Він об’єднує всі зацікавлені сторони, інформацію, завдання, проблеми, запити та сценарії. Технічно підкований чи ні, внутрішній чи зовнішній; заощаджуйте час, демонструйте відповідність і виконуйте завдання! Ви миттєво готові до роботи.

Вебсайт: 9teams.com

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