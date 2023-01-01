WebCatalog
9teams

9teams

9teams.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «9teams» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

У 9TEAMS ми допомагаємо командам ERP залишатися на вершині впровадження. Наше «сучасне хмарне рішення»​ дозволяє великим і змішаним командам організовувати роботу та залучати всіх зацікавлених сторін. Ця високомасштабована платформа робить узгодження та подальші дії легкими. Він об’єднує всі зацікавлені сторони, інформацію, завдання, проблеми, запити та сценарії. Технічно підкований чи ні, внутрішній чи зовнішній; заощаджуйте час, демонструйте відповідність і виконуйте завдання! Ви миттєво готові до роботи.

Вебсайт: 9teams.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «9teams». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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