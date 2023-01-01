Рішення для управління знаннями Tallium від TallyFox організовує вміст для швидкого пошуку інформації. Наш власний алгоритм SmartMatchPro пропонує відповідних експертів і контент кожній людині в режимі реального часу на основі її досвіду, інтересів і дій. Завдяки широким можливостям конфігурації Tallium добре підходить для різноманітних випадків використання, включаючи управління знаннями та контентом, а також внутрішню та зовнішню підтримку.

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