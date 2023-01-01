WebCatalog
TallyFox

TallyFox

tallyfox.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Рішення для управління знаннями Tallium від TallyFox організовує вміст для швидкого пошуку інформації. Наш власний алгоритм SmartMatchPro пропонує відповідних експертів і контент кожній людині в режимі реального часу на основі її досвіду, інтересів і дій. Завдяки широким можливостям конфігурації Tallium добре підходить для різноманітних випадків використання, включаючи управління знаннями та контентом, а також внутрішню та зовнішню підтримку.

Вебсайт: tallyfox.com

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