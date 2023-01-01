Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Toutiao або Jinri Toutiao — китайська платформа новин та інформаційного контенту, основний продукт пекінської компанії ByteDance. Аналізуючи особливості контенту, користувачів і їх взаємодію з контентом, моделі алгоритмів компанії генерують індивідуальний список каналів вмісту для кожного користувача.

Вебсайт: toutiao.com

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