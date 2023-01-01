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今日头条

今日头条

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Вебсайт: toutiao.com

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Toutiao або Jinri Toutiao — китайська платформа новин та інформаційного контенту, основний продукт пекінської компанії ByteDance. Аналізуючи особливості контенту, користувачів і їх взаємодію з контентом, моделі алгоритмів компанії генерують індивідуальний список каналів вмісту для кожного користувача.

Вебсайт: toutiao.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «今日头条». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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