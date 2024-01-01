Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dazzlink» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть додавати піктограми соціальних мереж, мініатюри, попередній перегляд відео тощо, а також зберігати кілька сторінок на обліковий запис, які можна пов’язувати.

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Вебсайт: dazzl.ink

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