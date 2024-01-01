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Dazzlink

Dazzlink

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: dazzl.ink

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть додавати піктограми соціальних мереж, мініатюри, попередній перегляд відео тощо, а також зберігати кілька сторінок на обліковий запис, які можна пов’язувати.

Категорії:

Productivity
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: dazzl.ink

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dazzlink». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

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