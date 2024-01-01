Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Social Proofy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Easily create social proof notifications. Widgets can help increase product sales and leads. With Social Proofy, you can easily add social proof notifications to your store, target different users, collect emails, or use chat widgets. You can solve multiple problems using a single app with widgets prepared for different purposes. In addition, some widgets are automatically prepared and added to your account so you can focus on other aspects of your business. Add real-time Recent Sales Pop and limited offers with Countdown widgets to your store. Prepare fully customizable widgets according to your branding. Grow your email or sms list with collector widgets. Target visitors who tend to exit with targeted offers to retain and convert.

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Вебсайт: socialproofy.io

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