Editorify

Editorify

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Вебсайт: editorify.com

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Основна причина, чому онлайн-огляди важливі для компаній, полягає в тому, що вони зрештою збільшують продажі, надаючи споживачам інформацію, необхідну для прийняття рішення про покупку продукту, і створюють FOMO для підвищення соціальної стійкості. Editorify — обов’язковий додаток для власників магазинів, які ведуть свій бізнес на Shopify, Wix і WooCommerce і хочуть максимізувати свій коефіцієнт конверсії. Це допомагає вам легко збирати та імпортувати достовірні відгуки від кількох оптовиків у ваш магазин, щоб підвищити довіру покупців, максимізувати взаємодію, створити соціальні докази та збільшити продажі.
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: editorify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Editorify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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