Основна причина, чому онлайн-огляди важливі для компаній, полягає в тому, що вони зрештою збільшують продажі, надаючи споживачам інформацію, необхідну для прийняття рішення про покупку продукту, і створюють FOMO для підвищення соціальної стійкості. Editorify — обов’язковий додаток для власників магазинів, які ведуть свій бізнес на Shopify, Wix і WooCommerce і хочуть максимізувати свій коефіцієнт конверсії. Це допомагає вам легко збирати та імпортувати достовірні відгуки від кількох оптовиків у ваш магазин, щоб підвищити довіру покупців, максимізувати взаємодію, створити соціальні докази та збільшити продажі.

Вебсайт: editorify.com

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