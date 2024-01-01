Sendmea

Sendmea

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Вебсайт: sendmea.io

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Sendmea — це інноваційна онлайн-платформа для перегляду відео, розроблена для того, щоб допомогти компаніям використовувати силу соціального доказу через відгуки клієнтів. Дозволяючи компаніям збирати, керувати та демонструвати автентичні відеоогляди, Sendmea допомагає підвищити авторитет бренду та довіру потенційних клієнтів. У сучасну цифрову епоху соціальний доказ є неоціненним для брендів. Коли потенційні клієнти бачать автентичні відео відгуки задоволених клієнтів, вони, швидше за все, довірятимуть бренду та купуватимуть. Саме тут блищить Sendmea — він надає підприємствам платформу для швидкого збору та показу цих потужних відгуків. Платформа пропонує унікальний спосіб збору цінних відгуків із можливістю налаштувати форму відгуку, щоб поставити конкретні запитання, що стосуються вашого бізнесу. Після схвалення відеооглядів їх можна буде відображати на спеціальній сторінці огляду компанії та ділитися ними в соціальних мережах, що ще більше посилить охоплення та довіру до бренду.
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: sendmea.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sendmea». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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