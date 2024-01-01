TrustPulse

TrustPulse

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Вебсайт: trustpulse.com

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TrustPulse — це окрема програма для соціального захисту, яка інтегрується з усіма платформами веб-сайтів, включаючи WordPress. Ви повинні мати обліковий запис TrustPulse, щоб скористатися перевагами цього плагіна. Натисніть тут, щоб розпочати роботу з додатком TrustPulse FOMO. TrustPulse постачається з простим у користуванні конструктором сповіщень для соціальних доказів, який дозволяє створювати красиві спливаючі вікна WordPress FOMO, які, як доведено, перетворюються. Ви можете налаштувати повідомлення, кольори, зображення тощо, щоб ваші сповіщення FOMO social proof відповідали вашому веб-сайту. За допомогою TrustPulse ви можете вибрати між 2 типами кампаній FOMO: * Остання активність: показуйте пряму трансляцію активності на веб-сайті, як-от покупки в WooCommerce, реєстрація на сайті членства, реєстрація електронною поштою тощо. * On-Fire: показує кількість людей, які виконували дії на вашому веб-сайті за певний період. Використовуючи плагін TrustPulse WordPress FOMO, користувачі побачили миттєве підвищення коефіцієнта конверсії.

Вебсайт: trustpulse.com

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