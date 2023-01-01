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Mazrica

Mazrica

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Вебсайт: product-senses.mazrica.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інструмент підтримки продажів, який використовує знання організації. На додаток до функцій управління, таких як керування клієнтами та керування справами, які зазвичай називаються SFA CRM, Senses має функцію аналізу випадків успіху/невдахи за допомогою алгоритму ШІ на основі накопиченої інформації про продажі.

Вебсайт: product-senses.mazrica.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mazrica». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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