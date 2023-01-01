Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mazrica» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Інструмент підтримки продажів, який використовує знання організації. На додаток до функцій управління, таких як керування клієнтами та керування справами, які зазвичай називаються SFA CRM, Senses має функцію аналізу випадків успіху/невдахи за допомогою алгоритму ШІ на основі накопиченої інформації про продажі.

Вебсайт: product-senses.mazrica.com

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