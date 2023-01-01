Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Teamgate» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Teamgate — це просто розумна система Sales CRM, яка допоможе досягти успіху. Має низку інтелектуальних інтегрованих функцій; наприклад Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier та багато інших, відзначене нагородами програмне забезпечення Teamgate надає вашій команді продажів простоту та силу для органічного розвитку вашого бізнесу. Протягом трьох років поспіль компанія Teamgate була визнана на міжнародному рівні та отримала безліч нагород, які підтверджували її виняткове обслуговування та підтримку клієнтів, зручний інтерфейс, а також була включена до числа лідерів у світі програмного забезпечення Sales CRM.

Вебсайт: teamgate.com

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