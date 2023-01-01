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Brilliant Pala

Brilliant Pala

brilliantpala.org

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З моменту свого заснування в 1984 році Бриліантовий навчальний центр досягає вершин досконалості, що свідчить про симфонію все більших нагород і блискіток слави, які надаються йому щороку. Тепер Brilliant став номером один серед відомих тренерських центрів.

Вебсайт: brilliantpala.org

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