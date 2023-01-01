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Bulbapedia

Bulbapedia

bulbapedia.bulbagarden.net

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Бульбапедія — це енциклопедія про покемонів, до якої може внести свій внесок кожен. З моменту запуску в лютому 2005 року він став одним із найбільших ресурсів Pokémon в Інтернеті. Як частина Bulbagarden, ця постійно зростаюча вікі підтримується Bulbanews, Bulbagarden Archives і форумами Bulbagarden.

Вебсайт: bulbapedia.bulbagarden.net

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