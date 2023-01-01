Gay Times
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gay Times» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: gaytimes.co.uk
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Gay Times». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
DL News
dlnews.com
Financial Times
ft.com
Science
science.org
The Times of India
indiatimes.com
The Independent
independent.co.uk
The Telegraph
telegraph.co.uk
Daily Express
express.co.uk
Tom's Hardware
tomshardware.com
NZ Herald
nzherald.co.nz
NowThis
nowthisnews.com
The Irish Times
irishtimes.com
Deccan Herald
deccanherald.com