WebCatalog
NowThis

NowThis

nowthisnews.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NowThis» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Останні відеоновини, репортажі-розслідування, інтерв’ю та оригінальні серіали від NowThis. NowThis сьогодні бренд відеоновин №1 у соціальних мережах.

Вебсайт: nowthisnews.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NowThis». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

EpochTV

EpochTV

theepochtimes.com

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

Complex

Complex

complex.com

Siliconera

Siliconera

siliconera.com

BuzzFeed News

BuzzFeed News

buzzfeednews.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Japan Today

Japan Today

japantoday.com

Vidio

Vidio

vidio.com

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

Gay Times

Gay Times

gaytimes.co.uk

FlexClip

FlexClip

flexclip.com

Mathrubhumi

Mathrubhumi

mathrubhumi.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності