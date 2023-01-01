WebCatalog
Siliconera

Siliconera

siliconera.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Siliconera — це головний сайт для міжнародних новин про відеоігри, оригінальних перекладів, практичних вражень та інтерв’ю, яких ви більше ніде не побачите.

Вебсайт: siliconera.com

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