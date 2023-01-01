Офіційний сайт міжнародного керівного органу футболу з новинами, національними асоціаціями, змаганнями, результатами, розкладом, розвитком, організацією, світовими рейтингами, статистикою, Міжнародною радою футбольних асоціацій, історією, правилами гри, футзалом, публікаціями, завантаженнями, та контактні дані.

Вебсайт: fifa.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FIFA». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.