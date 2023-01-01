Japan Today публікує оригінальний вміст, зокрема інтерв’ю зі знаменитостями та керівниками компаній, а також переклади статей про поп-культуру з популярних японських журналів і газет.

Вебсайт: japantoday.com

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