Onpipeline.com — це програмне забезпечення Sales CRM для керування процесом продажів і організації даних клієнтів. Нульова крива навчання, недорогий і масштабований. Onpipeline пропонує простий інтерфейс, який справді допомагає зосередитися на правильних угодах. Інструменти, створені для того, щоб ніколи не втрачати можливості та приносити більше продажів за менший час. Він включає вбудовану інтеграцію з календарями Google або Microsoft, mailchimp, Quickbooks тощо. Також містить потужний API, веб-хуки та можливість створювати віджети для інтеграції ваших зовнішніх програм.

Вебсайт: onpipeline.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Onpipeline». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.