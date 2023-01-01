Розумний календар для блокування часу та зосередженої роботи - Синхронізуйте свої календарі: подвійних бронювань більше немає! - Записуйте та плануйте завдання у своєму календарі - Приглушіть відволікаючі фактори та зосередьтеся на своїй роботі

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