Microsoft Bookings – це програма для планування зустрічей, яка допомагає вам відстежувати свої бронювання, персонал і клієнтів. Ви ніколи не пропустите зустріч, і у вас буде менше неявок.

Вебсайт: microsoft.com

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