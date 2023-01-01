WebCatalog
Intelifi

Intelifi

intelifi.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Intelifi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Intelifi є акредитованою компанією з перевірки репутації, яка надає послуги з перевірки працевлаштування в понад 10 000 компаній по всій країні, включаючи кадрові агентства, медичні та кадрові служби. Наше власне програмне забезпечення EMERGE є 5-м поколінням і стало провідним програмним забезпеченням перевірки перед працевлаштуванням у галузі. Маючи понад 40 різних постачальників даних, кілька інтеграцій ATS і сильну команду старших розробників, PBSA визнала Emerge провідним постачальником фонового скринінгу.

Вебсайт: intelifi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Intelifi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Checkr

Checkr

checkr.com

Kamana

Kamana

kamana.app

HireRight

HireRight

hireright.com

Vacancy Filler

Vacancy Filler

vacancy-filler.co.uk

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Cross Country

Cross Country

crosscountry.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Beetween

Beetween

beetween.com

OnShift

OnShift

onshift.com

NameBright

NameBright

namebright.com

Certn

Certn

certn.co

Recruiteeverse

Recruiteeverse

recruiteeverse.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності