Intelifi є акредитованою компанією з перевірки репутації, яка надає послуги з перевірки працевлаштування в понад 10 000 компаній по всій країні, включаючи кадрові агентства, медичні та кадрові служби. Наше власне програмне забезпечення EMERGE є 5-м поколінням і стало провідним програмним забезпеченням перевірки перед працевлаштуванням у галузі. Маючи понад 40 різних постачальників даних, кілька інтеграцій ATS і сильну команду старших розробників, PBSA визнала Emerge провідним постачальником фонового скринінгу.

Вебсайт: intelifi.com

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