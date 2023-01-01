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Tapdesk

Tapdesk

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Вебсайт: tapdesk.io

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Tapdesk — це CRM та інструмент пошуку потенційних клієнтів, призначений для оптимізації процесу продажів у кожній торговій організації, надаючи більше часу та енергії на закриття угод. Це інструмент, створений для професіоналів із продажу та організацій із відділом продажів. Tapdesk працює на основі штучного інтелекту, а наш алгоритм машинного навчання надає вам відповідні дані, щоб підвищити вашу продуктивність і скоротити витрати. У нас є унікальна можливість пошуку, яка дозволяє користувачам знаходити осіб, які приймають рішення, і потенційних клієнтів за кількома критеріями.

Вебсайт: tapdesk.io

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