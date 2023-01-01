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Social Shared

Social Shared

socialshared.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Керуйте проектами, співпрацюйте та покращуйте продуктивність своєї команди. Завдання, розмови, документи та відлік часу в одному місці. Social Shared дуже простий у використанні та дозволяє оптимізувати планування та робоче навантаження, уникнути непродуктивних зустрічей, упорядкувати документи та покращити спілкування з клієнтами та постачальниками. Ви також матимете доступ до найповнішого інструменту для управління часом проекту та точно знатимете, скільки часу потрібно для планування завдань і проектів.

Вебсайт: socialshared.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Social Shared». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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