Керуйте проектами, співпрацюйте та покращуйте продуктивність своєї команди. Завдання, розмови, документи та відлік часу в одному місці. Social Shared дуже простий у використанні та дозволяє оптимізувати планування та робоче навантаження, уникнути непродуктивних зустрічей, упорядкувати документи та покращити спілкування з клієнтами та постачальниками. Ви також матимете доступ до найповнішого інструменту для управління часом проекту та точно знатимете, скільки часу потрібно для планування завдань і проектів.

Вебсайт: socialshared.com

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