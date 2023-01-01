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Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect allows allocators to streamline data collection and analysis processes through digitization, automation and collaboration. Dasseti ESG Collect is used by private market LPs to collect hard-to-find ESG data from GPs, or GPs collecting data from portfolio companies. Dasseti Engage allows asset and fund managers to improve investor relations by streamlining processes like: responding to client requests, delivering consistent information, distributing reports quickly and securely.

Вебсайт: dasseti.com

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