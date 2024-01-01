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Trendspek

Trendspek

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Вебсайт: trendspek.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи повну картину стану активів з міліметровими деталями. Отримайте детальну інформацію без відвідування сайту. Використовуйте потужні інструменти для аналізу структурних дефектів. Переглядайте моделі поруч, щоб спостерігати за змінами. Покращте прогнозне технічне обслуговування, уважно відстежуючи тенденції. Використовується власниками активів та інженерами для мінімізації ризиків і оптимізації робочих процесів. - Перевірка активів за години, а не за тижні - Скорочення персоналу на місці - Зниження витрат до 90% - Охоплення 90%+ активу (замість 20% репрезентативної перевірки)

Категорії:

Productivity
Drone Analytics Software

Вебсайт: trendspek.com

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