Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «vHive» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або try@vHive.ai

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Вебсайт: vhive.ai

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