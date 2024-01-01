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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TraceAir» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TraceAir — це єдина тривимірна робоча платформа, створена спеціально для будівельників. Завдяки потужній видимості наше програмне забезпечення забезпечує точні топографічні сканування у візуальній платформі. Наша послуга «білі рукавички» пропонує повну координацію «під ключ» і безперебійну нічну доставку. Просте програмне забезпечення дозволяє легко відстежувати прогрес, вимірювати запаси та баланс бруду, перевіряти висоти тощо! TraceAir надає командам будівельників точні дані, щоб вони могли приймати кращі та швидші рішення.

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Вебсайт: traceair.net

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