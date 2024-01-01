Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Apto Payments» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Apto Payments надає готове рішення «під ключ» для запуску інноваційних карткових програм, призначених для користувача. Наша технологія дає змогу нашим клієнтам випускати карткові програми Visa та Mastercard, фізичні та віртуальні. Ми маємо як платформу миттєвого випуску для розробників, так і корпоративне рішення для індивідуальних можливостей.

Вебсайт: aptopayments.com

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