Revizto

Revizto

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Вебсайт: revizto.com

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Revizto — це програмне забезпечення для відстеження проблем у режимі реального часу для архітектури, проектування та будівництва з акцентом на співпрацю та координацію проектів BIM. Revizto використовує інтелект BIM і робить його доступним і практичним для всієї команди проекту.
Категорії:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: revizto.com

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