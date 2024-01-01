Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Civil Tracker» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Civil Tracker перетворює зображення з вашого доступного дрона на точні карти та моделі місцевості, дозволяючи кожному стати віртуальним геодезистом. Перегляньте свої результати - перейдіть до новоствореної карти, щоб переглянути деталі рівня см. Переключіться на режим рельєфу, щоб побачити схили, пагорби та долини на карті. Вимірювання - Вимірювання стало простіше за допомогою Civil Tracker. Віртуально знімайте координати та висоту будь-якого об'єкта на карті. Перевірте нахили та відстані за допомогою інструменту лінії. Нарешті; Об’єми, площі та периметри запасів легко вимірюються за допомогою багатокутника.

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Вебсайт: civiltracker.xyz

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