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Pivotal Tracker

Pivotal Tracker

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: pivotaltracker.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pivotal Tracker» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Pivotal Tracker — це гнучкий інструмент управління проектами, який вибирають розробники з усього світу для співпраці в режимі реального часу над спільним пріоритетним резервом.

Вебсайт: pivotaltracker.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pivotal Tracker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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