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Taiga

Taiga

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Вебсайт: taiga.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Taiga» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Taiga — це платформа управління проектами для стартапів і гнучких розробників і дизайнерів, яким потрібен простий, красивий інструмент, який робить роботу справді приємною.

Вебсайт: taiga.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Taiga». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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