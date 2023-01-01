Усі хочуть розумнішого життя, але ніхто не думає про розумнішу роботу. Ми всі хочемо працювати і, якщо можливо, розважатися, роблячи це, і точно не хочемо витрачати час на збір даних і зведення цифр. Тому ми створили інструмент для управління проектами: він простий, автоматизований та інтегрований. Навіщо тримати це в собі?

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