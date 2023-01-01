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AccountBerry

AccountBerry

accountberry.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ми хочемо, щоб власники бізнесу та бухгалтери були впевнені в тому, що цілісність бухгалтерського обліку компанії зберігається. Ось чому ми вдосконалюємо бізнес-процеси, щоб допомогти користувачам заощадити час на виконання завдань, маючи під рукою суттєву інформацію про бізнес. Ми дуже пишаємося тим, що ми є найкращим бухгалтерським програмним забезпеченням на ринку.

Вебсайт: accountberry.com

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